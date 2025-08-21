ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿನಿಮಯ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನೀರು ತೆಗೆಯಲು ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತಯಾರಕರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಗಣಿ- ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಹೌಸ್ಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೊರ ತೆಗೆದರೆ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಬಯಲುಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಕೊರತೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್, ಅಂತರ್ಜಲ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 1800 ಅಡಿ ಕೊರೆದರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ಯುಕ್ತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಸಿ. ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ 300 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವಿಷಕಾರಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. 2024ರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ 44 ತಾಲೂಕುಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. 15 ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. 33 ತಾಲೂಕಗಳು ಅಪಾಯದಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. 70 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಲಹೆ- ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ: ಕೇಂದ್ರದ ಅಟಲ್ ಭೂ ಜಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 44 ತಾಲೂಕುಗಳ 1198 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 860 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 240 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಈ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 146 ಕೆರೆಗಳ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೃಷಭಾವತಿ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ "ನೀರೇ ಭವಿಷ್ಯ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
