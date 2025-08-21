ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಟಾವಿನ ವೇಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡದಂತಾಗಿದ್ದು, ಹೊಲಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡದಂತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಿದಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ರೋಗ, ಕಾಂಡ ಕೊರಕು ರೋಗ, ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅಳಿದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಲೂ ಮಳೆರಾಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 17,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಸರುಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿವೆ. ಬಿಡುವು ನೀಡದ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹೆಸರುಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮಳೆಯ ಅರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂದಗೋಳದ ನೂರಸಾಬ್ ರಾಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೆಳೆದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಳುಗಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.519 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ, ನವಲಗುಂದ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ ಶೇ.67 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರ ವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿಗಿಂತ ಶೇ.13 ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 96 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವಹಾನಿ, ಜಾನುವಾರು ಹಾನಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಲಾರದು. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನವಲಗುಂದ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕುಗಳ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳ, ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉಪ ಹಳ್ಳಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳ್ಳ ಸೇರಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ರೈತರು ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು 12,977 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳು ಸೋರುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಾಡಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಳೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ. 1 ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಳೆ
|ತಾಲೂಕು
|ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ
|ವಾಸ್ತವ ಮಳೆ
|ಧಾರವಾಡ
|ಶೇ. 73
|ಶೇ. 105
|ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
|ಶೇ. 83
|ಶೇ. 112
|ಕಲಘಟಗಿ
|ಶೇ. 123
|ಶೇ. 170
|ಕುಂದಗೋಳ
|ಶೇ. 63
|ಶೇ. 125
|ನವಲಗುಂದ
|ಶೇ. 41
|ಶೇ. 197
|ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ವಾಡಿಕೆ
|ಶೇ. 59
|ಶೇ. 75
|ಅಳ್ಳಾವರ ವಾಡಿಕೆ
|ಶೇ. 151
|ಶೇ. 29
|ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ವಾಡಿಕೆ
|ಶೇ. 49
|ಶೇ. 168
