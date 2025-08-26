ಸೌತಡ್ಕ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಬಯಲು ಆಲಯ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟೆ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೊಕ್ಕಡ ಸಮೀಪದ ಸೌತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು: ನಾಳೆ (ಬುಧವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 108 ಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ, ರಂಗಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸೌತಡ್ಕದ ಮೋದಕ ವಿಶೇಷ: ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಮೋದಕ ತಯಾರಿಕೆ. ದಿನೇಶ್ ಮೆಹಂದಳೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಂದಿ ಬಾಣಸಿಗರ ತಂಡ 600 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 230 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ, 50 ಲೀಟರ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ 2.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೈದಾ ಬಳಸಿ 30 ಸಾವಿರ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ: ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ 12 ಸಾವಿರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಡಲೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಹಾಗೂ 5,000 ಲಾಡುಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 5,000 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 3,600 ಕೆಜಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1,200 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಪ್ಪ ಕಜ್ಜಾಯ ತಯಾರಿಯ ಅಬ್ಬರ: ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 60 ಸಾವಿರ ಅಪ್ಪ ಕಜ್ಜಾಯ ತಯಾರಿಕೆ. 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲ್ಲ, 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಕ್ಕರೆ, 700 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ 275 ಲೀಟರ್ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ 15 ಮಂದಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಬಾಣಸಿಗರು ಹಗಲಿರುಳು ಅಪ್ಪಕಜ್ಜಾಯ ತಯಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ– 7 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಬರಾಯ ಕೆ, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೌತಡ್ಕದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿಶೇಷ ಮೋದಕ, ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, ಅಪ್ಪ ಕಜ್ಜಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿ–ಭಾವನೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.
