ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ: ವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ವಿದಾಯ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಾಯಿತು.
Published : September 7, 2025 at 1:04 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಬೆಳಗಾವಿ/ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶನಿವಾರ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಣಪದ ನೃತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗದಳ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳು, ದೊಡ್ಡಾಟದ ಕುಣಿತ, ವಿಶೇಷ ತಮಟೆ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಚಂಡಿ ಮೇಳ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕೋಲಾಟ, ಮತ್ತಜ್ಜನಳ್ಳಿ ಸಂಡೂರು, ಅಘೋರಿಗಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು: ನಗರದ ನಿಟ್ಟೂರು ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ 11ನೇ ದಿನದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ವೃತ್ತ, ಸೌದಗರ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗಿ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿದಾಯ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವ ಪಡೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 5 ಅಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 21 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ದಂಡೆ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ರಾಜಾ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮಹಾರಾಜ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಡಿಜೆಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಲಾ ಮೇಳಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ 205 ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತವಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನ್ಯೂ ಮಾದರ ಓಣಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕನನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕ ಯಾರು, ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಲ್ಪತರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಸುಮಾರು 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವಿಸರ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಭಜನೆ, ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಗಣ್ಯರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಜನೆ, ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಗುಲಾಬರಾವ್ ಬೊರಸೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಶುಬಾ ಬಿ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 8 ಈಜುಪಟುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ 8 ಕಡೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 27 ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
