ವರದಿ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ.
ಕಡಬ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ''ಈ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದೀಪ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳಕೇ ಆಸರೆ!: ಏನಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು'' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವಿಚಾರ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಅಥವಾ ಇಳಿಯುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳು ಅಪಾಯಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಥಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ವಿಚಾರವು ಮ್ಯೆಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನೈರುತ್ಯ ವಲಯದ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಕುಲ್ ಶರಣ್ ಮಾಥುರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಆರ್ಎಂ ಮುಧಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಕಲೇಶಪುರ ಘಟಕದಿಂದ ಸಿಸಿಐ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಕೋಡಿಂಬಾಳ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಥಾಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಘಟಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ನಿಲ್ಧಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯೂ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆಯ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆರವನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿಲ್ಥಾಣದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ರೈಲ್ವೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನರಳುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಲ್ಪೇ.