ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌: 216 ಗಂಟೆಗಳ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ - 216 HOURS BHARATANATYAM

ಆ. 21ರಂದು ಸಂಜೆ 3.30ಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜರಕಾಡಿನ ಡಾ.ಜಿ.ಶಂಕರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ. 30ರಂದು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Published : August 22, 2025 at 1:33 PM IST

ಉಡುಪಿ: ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ. ಅವರು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 216 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನೃತ್ಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 3.30 ಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜರಕಾಡಿನ ಡಾ. ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೀಕ್ಷಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ಈ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಫಲ: ಗುರು ಶ್ರೀಧರ ಬನ್ನಾಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಅವರು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಮೊದಲು ವಿದ್ವತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರೈಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮರ್ಪಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಫಲ" ಎಂದರು.

ಹಿಂದೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಶವಂತ್ ಎಂ. ಜಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದೀಕ್ಷಾ ಈ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಅವರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಠಾಕೂರ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್‌ನ ಏಷ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

