ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಕೈಗೆಟುಕದ ಬಂಗಾರ: ತುಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ!

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1,20,600 ರೂ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,63,800 ಆಗಿದೆ.

Jewels and Diamond Shop
ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶಾಪ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಋತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದು ಹಣತೆಗಳ ಬೆಳಕವನ್ನು ತುಸು ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,20,600 ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,63,800 ಆಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ‌ ಬರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ಆತಂಕಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿಡಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

gold-and-silver-become-more-expensive-due-to-demand-increased-in-festival
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು (ETV Bharat)

ಹಬ್ಬಗಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಬೆಲೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಏರಿಕೆಯು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ, ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

gold-and-silver-become-more-expensive-due-to-demand-increased-in-festival
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರಿಕರಗಳು (ETV Bharat)

ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ : ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನೇ ದಿನೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರೆಚುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ತಂದಿದೆ.

gold-and-silver-become-more-expensive-due-to-demand-increased-in-festival
ಚಿನ್ನದ ಸರ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​​ನ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ಅವರು, 'ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

gold-and-silver-become-more-expensive-due-to-demand-increased-in-festival
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪಗಳು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಹಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

