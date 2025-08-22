ಬೆಳಗಾವಿ: ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಗೋಕಾಕ್ ಮಂದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಯಾಕಾದರೂ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನದಿ ನೀರು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿರುವುದೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಓಣಿ, ಬೋಜಗರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ದನದಪೇಟೆ, ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ನದಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲವೇ 10 ದಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರವೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಊಟ, ವಸತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಏನೋ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಹ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸುವತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದೂರು: ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಗಡಿಗೆ, ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳು, ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಜನರು ಪ್ರವಾಹದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕು ನರಳುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದೂರು.
ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಿ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಜನರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ನೀರು ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.
ಯಾರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ : 2019ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವೊಬ್ಬರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕರಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಆರೋಪ.
ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ : ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೋಜಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೂರದ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಹೊಳಿ ನೀರು ತಡಿರಿ: ಮಹಾನಿಂಗವ್ವ ಕುಂಬಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಹೊಳಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ಭಯದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ದೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕುಂಬಾರರು ಗಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಗಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಳಿ ನೀರು ಬಾರದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಿ: ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾನು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
