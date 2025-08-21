ETV Bharat / state

ನಮಗ ಏನೂ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಹೊಳಿ ಬರದ ಕಡೆ ನೆಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಗೋಕಾಕ್ ಮಂದಿ - GOKAK AFFECTED BY FLOODS

ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನೀರು ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಗ ಏನೂ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಹೊಳಿ ಬರದ ಕಡೆ ನೆಳ್ಳ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಗೋಕಾಕ್ ಮಂದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 9:57 AM IST

ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ .ಎಸ್.​ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: "ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರ ಮನಿಗೆ ನೀರ ಬಂತರಿ... ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕೊಂಡ ಓಡಿ ಬಂದೇವರಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತ ಅಂದರ ಯಾವಾಗ ಹೊಳಿ ಬರ್ತೆತೊ ಅನ್ನೊ ಚಿಂತಿದಾಗ ನಾವ ಇರ್ತೆವರಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲಾನೂ ಈ ಮಹಾಪೂರಕ್ಕ ಸಿಲುಕಿ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಡಾತೆವರಿ..ನಮಗ ಏನೂ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ..ಹೊಳಿ ಬರದ ಕಡೆ ನಮಗೊಂದ ನೆಳ್ಳ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತೆತರಿ".

ಹೀಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಾಧಿತಗೊಂಡಿರುವ ಗೋಕಾಕ ನಗರದ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಓಣಿ, ಬೋಜಗರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ದನದಪೇಟೆ, ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಯಿದು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಅಳಲು (ETV Bharat)

ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಹುತೇಕ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಕಾಕ-ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ನದಿ ನೀರು ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಗೋಕಾಕಿನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರವೂ ಕೂಡ, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು.

ಇವರೆಲ್ಲಾ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರು. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಮಂದಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾನೂ ಇದ ಸಾಲಿಗೆ‌ ಬರೋದ ಆಗೇತ್ರಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ದವ್ವ ಬಂಗೆನ್ನವರ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, "ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಕ ಮನಿಗೆ ನೀರ ಬಂತರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟ, 4 ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ ಕಟಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆವರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾನೂ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋದ ಆಗೆತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊನ್ನಾಕ ಅನ್ನ, ಆರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರ ಇಂಜಕ್ಷನ್, ಗುಳಿಗಿ, ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಆದರ,‌ ಯಾವ ವರ್ಷಾನೂ ನಮಗ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲರಿ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಡವರು. ಇಂದ ದುಡದ ಇಂದ ತಿನ್ನವರ್ರಿ. ಬಾಡಿಗಿ ಮನಿದಾಗ ಅದೇವರಿ. ದಯವಿಟ್ಟ ನಮಗ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡಿ ಎಲ್ಲಿಯರ ಜಾಗ ಕೊಡರಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗ ಬ್ಯಾಡ: "ನಮಗ ಈ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಡವೇ ಬ್ಯಾಡ. ನಾಲ್ಕ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋದ ಮ್ಯಾಲ ಮನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಷ್ಟರಾಗ ನಮಗ ಕಸಾರಕಿ ಬರ್ತೆತರಿ. ಅದಕ ಮತ್ತ ದವಾಖಾನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕರಿ. ಇದ ನಮಗ ಬ್ಯಾಸರ ತಂದೆತರಿ. ನಮಗ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಒಂದ ನೆಳ್ಳ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಮಗ ಶಾಶ್ವತ ಸೂರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕರಿ" ಎಂಬುದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬಾನು ಅಳಲು.

ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಮಂದಿ (ETV Bharat)

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ: "ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಕ ನೀರ ಬಂತರಿ. ಹಂಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಕರಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆವರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತಿರೊ ಬೆಕ್ಕುಗಳನೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆವರಿ. ನಮ್ಮದ ಸ್ವಂತ ಮನಿ ಅಯ್ತರಿ. ಆದರ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟ ಮಂದಿ ಬಡವರ ಅದಾರ್ರಿ. ಬಾಡಿಗಿ ಮನಿದಾಗ ವಾಸ ಅದಾರ್ರಿ. ಮನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡೊದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕರಿ" ಎಂಬುದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುರಟ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯ.

ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಮಂದಿ (ETV Bharat)

ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ: ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಅಮಿನಾ ಬೋಜಗರ್, "ಮನಿ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು, ಒಂದಿಷ್ಟ ಬಟ್ಟೆ, ಬರೆ ಹಿಡಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದೇವರಿ. 2019ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾನೂ ಮನಿಗೆ ನೀರ ಬರಾತೆತರಿ. 2019ಕ್ಕ ಮನಿನ ಬಿದ್ದಿತ್ತರಿ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುರಿ. ಆದರ, ನೀರ ಬರೋದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರ ಬಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೆತರಿ" ಎಂದರು.

ನಮಗ ಬ್ಯಾರೆ ಏನೂ ಬ್ಯಾಡರಿ: "ನಮ್ಮ ಮನಿ‌ ನೀರಾಗ ಮುಳಿಗೆತ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾನೂ ಮಕ್ಕಳ ಕರಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಊಟಕ ಮೂರ ತಾಟ, ಒಂದು ಚರಗಿ, ಹೊತ್ತಕೊಳಾಕ ಎರಡ ಹಾಸಿಗಿ ತಗೊಂಡ ಬಂದೆವರಿ. ನಮಗ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾರೆ ಏನೂ ಕೊಡೋದು ಬ್ಯಾಡರಿ. ನಮಗ ಎಲ್ಲಿಯರ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ನಮಗೊಂದ ನೆಲೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರ ಅಷ್ಟ ಸಾಕು" ಎಂದು ಗಂಗವ್ವ ಗೋಕಾಕ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

