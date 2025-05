ETV Bharat / state

ಗಡಿಪಾರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ: ಘಾನಾ ಪ್ರಜೆ ಬಂಧನ - GHANA CITIZEN ARRESTED

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾದಕವಸ್ತು ( ETV Bharat )

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಘಾನಾ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒವುಸು ಕಾಲಿನ್ಸ್ (35) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತನಿಂದ 52.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಡಿಎಂಎ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾ ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಮಾರತ್‌ ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

