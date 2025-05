ETV Bharat / state

ರಾಯಚೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವೇಳೆ ತುಂಡಾದ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ, ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ - GARUDA PILLAR BROKEN

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ವೇಳೆ ತುಂಡಾದ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 25, 2025 at 3:18 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 3:30 PM IST 1 Min Read

ರಾಯಚೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ತುಂಡಾದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 23ರಿಂದ ಮೇ 25ರವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ, ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ವೇಳೆ ತುಂಡಾದ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ (ETV Bharat)

Last Updated : May 25, 2025 at 3:30 PM IST