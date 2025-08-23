ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋದ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಓರ್ವನನ್ನು ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಮೇತ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೊಬ್ಬರಿ 50 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಗುಲಾಬರಾವ್ ಬೊರಸೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದಗಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸದ್ದಾಂ ಬಾಬು ಸಯ್ಯದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಜನರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 42.730 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸದ್ದಾಂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಓಡಿಶಾದಿಂದ ಗಾಂಜಾ ತಂದು ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದರು.
ಜೂ. 29ರಂದು ತಾಜಿಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ ಯರಳಾನಕರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ 5 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸಿಇಎನ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಗಡ್ಡೇಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಜುಲೈ 21ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಂ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಮಾವ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜೀದ್ನನ್ನು 2 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾದೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿನ್ನೆ ಸದ್ದಾಂ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದ್ದಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಜೀರ್ ಬಸ್ತವಾಡೆ, ಪ್ರಥಮೇಶ ಲಾಡ್, ತೇಜಸ್ ವಾಜರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಆಸಬೆ ಹಾಗೂ ರಮಜಾನ್ ಜಮಾದಾರ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 50 ಕೆಜಿ 452 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, 13 ಮೊಬೈಲ್, 2 ಕಾರು, 1 ಬೈಕ್, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ, ಇತರೆ 11 ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪುಷ್ಪಾ ಮಾದರಿ ಗ್ಯಾಂಗಸ್ಟರ್:
ಗಾಂಜಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸದ್ದಾಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಇದೀಗ ಇವನನ್ನೆ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಓಡಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಗಾಂಜಾ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಪುಷ್ಪಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಂಗಸ್ಟರ್ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ನೆಟವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೆರಾಯಿನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಸಿಇಎನ್ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಗಡ್ಡೇಕರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
