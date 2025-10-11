ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹1.5 ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LECTURERS HOUSE ROBBERY
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 8:59 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕೆಂಪಾಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಗಿರಿರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸೆ.19ರಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂ. ದರೋಡೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಶಂಕರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಮನೋತ್ ಜೈನ್, ಹೇಮಂತ್ ಜೈನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ, ಜಗನ್ ಮೋಹನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಜೈನ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 1.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು, ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಿನಾಯಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಸುಮಾರು 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಗದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಳಿ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಶಂಕರ್ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ರೀತಿ ಕಾಣಲು ಸೂಟು-ಬೂಟು ಖರೀದಿ: ಚಾಲಕ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರೀತಿ ಕಾಣಲು ನಗರದ ಮಳಿಗೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸೂಟು-ಬೂಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಇನೋವಾ ಕಾರು ಪಡೆದು ನಕಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸೆ.19ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಎರಡು ತಂಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಹಣದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಮನೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಹೊರಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರನ್ನ ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಸಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಗದು, ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಮನೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.

ದೂರು ಸಂಬಂಧ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಯಾಮದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವಿಜಯನಗರ, ಸಂಜಯ್ ನಗರ, ದೊಮ್ಮಲೂರು, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಂಧ್ರದ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕಾರು ಸಮೇತ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಇನ್ನುಳಿದವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

