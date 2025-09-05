ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗಣೇಶನ ವೈಭವ: ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆ, ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ರೂಪಕ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಗಣಪತಿ ಅಲಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 2:35 PM IST

4 Min Read

ಬೆಳಗಾವಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮಂಟಪ, ರೂಪಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವಡಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪಗಳ ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಭವ, ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ, ಒಂದೇ ರೂಮಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಕೈ ಚಳಕ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮನಮೋಹಕ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗಣೇಶನ ವೈಭವ (ETV Bharat)
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಭವದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಡಗಾವಿ ಭಾಗದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಟಪ, ರೂಪಕ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಗಣಪತಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಜನರು (ETV Bharat)

ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ : ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಕಾಮಕರ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ, ಗುರುನಾಥರೂಢ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮಂದಿರ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ, ಮಠದ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ರಥವನ್ನು ಗೊಂಬೆಗಳು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ತಾವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಜೋಕಾಲಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗೊಂಬೆ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ, ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿರುವ ಕುಸರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಮನೆ ಹುಡುಕಿ ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ : ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಪಾಲಿ ಮಹೇಶ ಕಾಮಕರ್ ಅವರು, 'ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ, ಸಂತ ಬಾಳು ಮಾಮಾ ಅವರ ಕುರಿತು ರೂಪಕ ರಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅಜ್ಜಾರದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣಪತಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ : ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಕಾಮಕರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ, ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಕಂಸ ವಧೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಭವದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಜನ : ಅನಿಲ ಕಾಮಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ ಗಣೇಶನ ಕೂರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 'ಕಾಡು ಉಳಿಸಿ-ನಾಡು ಉಳಿಸಿ' ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಬಾಲಕ ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ: ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ವಿಠಲ ಪಿಸೆ ಎಂಬುವವರ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ 16 ವರ್ಷದ ವೈಭವ ಮಾಡಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಒಂದೇ ಕೋಣೆ. ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಾ. ಈ ಕೋಣೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಾಕೋಲ್, ಐಸ್ ಕಡ್ಡಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೊಂಬೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿನ ಜತೆಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ 18 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವೈಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಭವ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಆಟ : ' ಗಣೇಶ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದೇವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ವಂತ ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು, ಜನರು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಜಾರು ಬಂಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವೈಭವ ಪಿಸೆ ಹೇಳಿದರು.

ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರ : ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸವಿತಾ ಸಾರಂಗಮಠ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೈಭವ ತುಂಬಾ ಚೆಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು‌.

ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ : 'ವಡಗಾವಿ, ಖಾಸಬಾಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ವೈಭವ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜಾತ್ರೆ, ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾಳೂಕರ.

