ETV Bharat / state

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು - GANESHA IDOL PROCESSION ON ELEPHANT

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೂಬಗೆರೆಯ ಚಾವಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿತು.

GANESHA IDOL PROCESSION ON ELEPHANT
ಆನೆ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅಂಬಾರಿಯೊಳಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಊರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೂಬಗೆರೆಯ ಚಾವಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದರ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಆನೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗಾಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತುಮಕೂರು ಮಠವೊಂದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ಆನೆ ಮೆರಣಿಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅಂಬಾರಿಯೊಳಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಅಂದಹಾಗೇ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗಾಗಿ ಆನೆ ತರುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನೆಯನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಆಯೋಜಕ ಪ್ರತಾಪ್, ಚಾವಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಆನೆ ಕರೆಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಯೋಜಕರು, ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಇರಬೇಕು.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಲಾವಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಥೀಮ್ ಗಣೇಶ (ಹಾವೇರಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಉಳಿವೆಪ್ಪ ಹಲಗಣ್ಣನವರ್ ಎಂಬುವರ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗಣಪನ ಮುಂದೆ ಈ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸುರರು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ಮಾಡಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದೀಪಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸುರರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಕಡಲು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಅಮೃತ ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ನಾಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮೂಲಕ ದೀಪಾ ಅವರು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿದಾಯ; ಡಿಜೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾತಂಡಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ RCB ಗಣಪತಿ: ಅಂಕೋಲಾದ ಅವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಗಣಪ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅಂಬಾರಿಯೊಳಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಊರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೂಬಗೆರೆಯ ಚಾವಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದರ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಆನೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗಾಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತುಮಕೂರು ಮಠವೊಂದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ಆನೆ ಮೆರಣಿಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅಂಬಾರಿಯೊಳಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಅಂದಹಾಗೇ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗಾಗಿ ಆನೆ ತರುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನೆಯನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಆಯೋಜಕ ಪ್ರತಾಪ್, ಚಾವಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಆನೆ ಕರೆಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಯೋಜಕರು, ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಇರಬೇಕು.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಲಾವಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಥೀಮ್ ಗಣೇಶ (ಹಾವೇರಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಉಳಿವೆಪ್ಪ ಹಲಗಣ್ಣನವರ್ ಎಂಬುವರ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗಣಪನ ಮುಂದೆ ಈ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸುರರು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ಮಾಡಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದೀಪಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸುರರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಕಡಲು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಅಮೃತ ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ನಾಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮೂಲಕ ದೀಪಾ ಅವರು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿದಾಯ; ಡಿಜೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾತಂಡಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ RCB ಗಣಪತಿ: ಅಂಕೋಲಾದ ಅವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಗಣಪ

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESHA PROCESSIONGANESH CHATURTHI 2025ಆನೆ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿBENGALURU RURALGANESHA IDOL PROCESSION ON ELEPHANT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.