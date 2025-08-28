ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ - COW JINGLE GANAPATI

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಯುವಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Ganesha-idol
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read

ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಸಾಕು ತರಹೇವಾರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ, ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಯುವಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ತೊಗಟವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ : ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿಎ ಬ್ಲಾಕ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ತೊಗಟವೀರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 9,555 ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ತೊಗಟಿವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ : ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಅಡಕೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ, ಕಡ್ಲೆಕಾಳು, ಉತ್ತುತ್ತಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಡೈಮಂಡ್, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ, ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆಟ್ಟಅಡಿಕೆ, ಮುತ್ತಿನಮಣಿ, ಕವಡೆ, ಮೋದಕ, ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗೋಡಂಬಿ, ಅರಿಶಿಣಕೊಂಬು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳಿಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಐದು ರೂಪಾಯಿನಾಣ್ಯಗಳು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳಿಂದ, ನವಿಲುಗರಿಗಳಿಂದ, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ, ಗೋಪಿಚಂದನದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Ganesha-idol
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಎಂಟು ಅಡಿ ಅಗಲ, ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಗಣಪ : ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಅಗಲ, ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣರ್ಥವಾಗಿ ಗಣಹೋಮ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಗೆಜ್ಜೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕಂಡು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ganesha-idol
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳಸಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳುವುದೇನು ? : ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ, ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆಟ್ಟಅಡಿಕೆ, ಮುತ್ತಿನಮಣಿ, ಕವಡೆ, ಮೋದಕ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗೋಡಂಬಿಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ganesha-idol
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅತೀಶ್‌ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪ್ರತಿಬಾರಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 9,555 ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ganesha-idol-made-from-thousands-of-cow-jingle-in-davanagere
ಗೆಜ್ಜೆ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದರ್ಶಿನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ಇರುವುದು ತೊಗಟವೀರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗಂಧದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ganesha-idol-made-from-thousands-of-cow-jingle-in-davanagere
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ! ಕಲಾವಿದೆಯ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ನುಗ್ಗೆ ಹೂವು ಗಾತ್ರದ ಗಜಮುಖ - CENTIMETER TALL GANESHA IDOLS

ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಸಾಕು ತರಹೇವಾರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ, ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಯುವಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ತೊಗಟವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ : ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿಎ ಬ್ಲಾಕ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ತೊಗಟವೀರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 9,555 ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ತೊಗಟಿವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ : ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಅಡಕೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ, ಕಡ್ಲೆಕಾಳು, ಉತ್ತುತ್ತಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಡೈಮಂಡ್, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ, ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆಟ್ಟಅಡಿಕೆ, ಮುತ್ತಿನಮಣಿ, ಕವಡೆ, ಮೋದಕ, ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗೋಡಂಬಿ, ಅರಿಶಿಣಕೊಂಬು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳಿಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಐದು ರೂಪಾಯಿನಾಣ್ಯಗಳು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳಿಂದ, ನವಿಲುಗರಿಗಳಿಂದ, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ, ಗೋಪಿಚಂದನದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೂರುವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Ganesha-idol
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಎಂಟು ಅಡಿ ಅಗಲ, ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಗಣಪ : ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಅಗಲ, ಹದಿಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣರ್ಥವಾಗಿ ಗಣಹೋಮ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಗೆಜ್ಜೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕಂಡು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ganesha-idol
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಳಸಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳುವುದೇನು ? : ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ, ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆಟ್ಟಅಡಿಕೆ, ಮುತ್ತಿನಮಣಿ, ಕವಡೆ, ಮೋದಕ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗೋಡಂಬಿಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ganesha-idol
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅತೀಶ್‌ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪ್ರತಿಬಾರಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 9,555 ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ganesha-idol-made-from-thousands-of-cow-jingle-in-davanagere
ಗೆಜ್ಜೆ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದರ್ಶಿನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ಇರುವುದು ತೊಗಟವೀರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗಂಧದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ganesha-idol-made-from-thousands-of-cow-jingle-in-davanagere
ಗೋವಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ! ಕಲಾವಿದೆಯ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ನುಗ್ಗೆ ಹೂವು ಗಾತ್ರದ ಗಜಮುಖ - CENTIMETER TALL GANESHA IDOLS

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESHA IDOLGANESHA CHATURTHI 2025ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿDAVANAGERECOW JINGLE GANAPATI

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.