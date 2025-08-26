ಬೆಳಗಾವಿ: ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಪಕ್ಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಚೌತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 378 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಗಣಪನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಲಾಟೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಗುಲಾಬರಾವ್ ಭೂಷಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿವೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಟಪದ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮಂಡಳಿಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು 11 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇದು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಂದಾ ಸೇರಿಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಸಹ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು: ಪ್ರತಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತಲಾ ಐವರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ವಿಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು 11 ದಿನ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೇ ದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆವರೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, "ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಟಪದ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆದರೂ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇದ್ದರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಾಗ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
'ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕೊಡಿಸಿ': ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಕಾಸ ಕಲಘಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಚಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ, ಡೆಕಾರೇಷನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಣೇಶ ಮಂಟಪಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ 1 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ತುಂಬಿದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ರಮ': "ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜೋರಾದ ಸಂಗೀತ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜೋರಾದ ಸಂಗೀತದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ 112 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ 11 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೆಂಡಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು" ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಮೆರವಣಿಗೆ ದಿನ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧ': "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂದಣಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ನೋಡಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
