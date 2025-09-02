ಹಾವೇರಿ: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಉಳಿವೆಪ್ಪ ಹಲಗಣ್ಣನವರ್ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗಣಪನ ಮುಂದೆ ಈ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ: ಅಸುರರು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ಮಾಡಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದೀಪಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸುರರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಕಡಲು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಅಮೃತ ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ನಾಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮೂಲಕ ದೀಪಾ ಅವರು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಗಳು: ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ಅಖಾಡಗಳು, ಸಾಧುಗಳು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ದೀಪಾ ಹಲಗಣ್ಣನವರ್ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ದಂಡು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಬರುವ ಸಾಧುಗಳು, ಅಘೋರಿಗಳ ಪವಾಡ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಧುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳ್ಳಿನಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಅಘೋರಿ, ತಲೆಬುರುಡೆಗಳ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಘೋರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅಘೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಧುಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಾ.
ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗಮ: ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗಮ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೋಣಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರ ಬೋಧನೆ ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನಗಳು, ನದಿ ತಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಲಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
