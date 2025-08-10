ಬೆಳಗಾವಿ : ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಕಾರರು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಸುಂದರ ಮಂಟಪಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀನಗರದ ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧೂಳಿ ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧೂಳಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ನಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮೂರೂವರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಮಂಟಪಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ. 200 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೋವಾಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾವಂತವಾಡಿಗೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಮಂಟಪಗಳು : ಸಿಂಹಾಸನ, ನವಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ, ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡದ ಆಕಾರ, ಆನೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ರೌಂಡ್ ಸಿಂಹಾಸನ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ 25 ತರಹದ ಮಂಟಪಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಲಾಕಂಬಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ-ಲಾಭ, ಓಂ, ದೀಪದ ಲಾಂಛನಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧೂಳಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗಣೇಶ ಕಲಾವಿದರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೊಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಶಿಷ್ಯರು ನನಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ, ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಜೀವನಗಾಥೆ ಸಾರುವ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೀವಂತ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ವೇಷಧರಿಸಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬದಲಿಸಿತು : 'ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಕಟಿಂಗ್, ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕು ನಮಗಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬಿಸಿಎ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವುದು ಇದೇ ಕಲೆಯಿಂದ' ಎಂಬುದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಧೂಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
