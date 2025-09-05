ETV Bharat / state

ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂರಿಂದ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ - GANESH CHATURTHI IN DARGAH

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಲಕಟ್ಟಿ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI GANESH IDOL INSTALLED IN DARGAH ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯತೆ
ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂರಿಂದ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 1:55 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಕೂರಿಸಿ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಬೇಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು, ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು, ಶೂರ - ಧೀರರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಠಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲಕಟ್ಟಿ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಳಗೆ ದರ್ಗಾ ಇದ್ದರೆ, ದರ್ಗಾ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ, ಆರತಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಗಣಪನಿಗೆ ನಮಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಇನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಮಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತನು-ಮನ-ಧನದ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಂದಿ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮದು ಏಕ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಧ-ಭಾವ: ಈ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಡಳಿ ಮುಖಂಡ ಈರಪ್ಪ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಕ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಕೂರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬಾಳೋಣ" ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ: "ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏಕತೆಯಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಸಹೋದರರಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಫೀಕ್ಅಹ್ಮದ್ ಅಡಿಮನಿ‌.

