ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಥೀಮ್‌ನ ಗಣೇಶ; ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನ ಥೀಮ್​ಗಳಡಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದವರು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಥೀಮ್​ನಡಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shivamogga APMC installs Ganesha idol under sports theme
ಕ್ರೀಡಾ ಥೀಮ್ ಅಡಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಂತಹ ಗಣಪನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದವರು ಗಣಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ವೇಳೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದವರು ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ‌ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಂಡಾಲ್​ನ ಎಡ, ಬಲ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ‌. ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿವಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್,‌ ಬ್ಯಾಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಚೆಸ್, ಕೇರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು‌ ಕ್ರೀಡಾ‌ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು‌ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಕದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಅಂಕಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ‌ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಥೀಮ್ ಅಡಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ (ETV Bharat)

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಪ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪುರಾತನ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಅಲಗುಣಿಮನೆ, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು, ಗೋಲಿ, ಪಗಡೆ, ಲಗೋರಿ ಚೆಂಡು​ಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಖುಷಿ‌ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಗಣಪನ ಸುತ್ತ ನೂರಾರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚೆಂಡು​ಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಅನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗಾಗಿ ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಥೀಮ್ ಅಡಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಕಿಟ್ ನೀಡಲು ಚಿಂತನೆ: ಸಮಿತಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಡಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದೆವು. ತರಕಾರಿ, ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದೆವು‌. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡೆ ವಿಷಯದಡಿ ಗಣಪನನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಗಣಪನನ್ನು ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಬಾಲ್, ಬುಗುರಿ, ಪಗಡೆ ಆಟ, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಅಲಗುಣಿ ಮಣೆ, ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ಜು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಬಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ" ಎಂದರು.

ಗಣಪ ನೋಡಲು ಬಂದ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ನಾವು ಆಡಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ರೀಡಾ ಥೀಮ್ ಅಡಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ (ETV Bharat)

ಕಾವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.‌ ಸುಮಾರು 50 ರೀತಿಯ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊರ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಟವನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಿತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿನ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.

ಕ್ರೀಡಾ ಥೀಮ್ ಅಡಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ (ETV Bharat)

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜವಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಡಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದವರು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯದಡಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲೆಯ ಗಣಪ

Shivamogga APMC installs Ganesha idol under sports theme
Shivamogga APMC installs Ganesha idol under sports theme
Shivamogga APMC installs Ganesha idol under sports theme
Shivamogga APMC installs Ganesha idol under sports theme
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲೆಯ ಗಣಪ

