ಮಂಗಳೂರು: ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕಲಾಸ್ಪರ್ಶ - GANAPATI IDOLS

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

An artist painting a Ganesha idol with a brush.
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕುಂಚದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 7:07 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನ ಭರ್ಜರಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 27ರಂದು ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ತಯಾರಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಲಾಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣಪತಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಡುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

An artist painting a Ganesha idol with a brush
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಹೀಗಾಗಿ, ಕಲಾವಿದರು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರುಷರೇ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

An artist painting a Ganesha idol with a brush
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ, ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

An artist painting a Ganesha idol with a brush
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 7 ಮಂದಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

An artist painting a Ganesha idol with a brush
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಿಯ ಮೂರ್ತಿ, ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುವುದು, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ 300 ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ವ್ರತದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

An artist painting a Ganesha idol with a brush
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ, "ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯುವತಿಯರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಗಣಪತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿ ಸೇವೆ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುವತಿಯರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

An artist painting a Ganesha idol with a brush
ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಮಾಲೀಕ ವಿನಾಯಕ ಶೇಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಕ್ತಿ, ಶೃದ್ದೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗುವ ತನಕ ಚಂದದ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಲಾವಿದೆ ಚೈತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗಣಪತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

An artist painting a Ganesha idol with a brush
ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು. (ETV Bharat)

"ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಈ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಲಿಪಿಕಾ.

