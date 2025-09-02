ETV Bharat / state

ಒಂದು‌ ಏರಿಯಾ‌, ಒಂದೇ ಗಣೇಶ; ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ರಿಂದ ಪೂಜೆ- ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಮನಗರ ಗಣಪ - GANESHA CHATURTHI

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ರಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2025 at 6:08 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ. ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೂ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರತ್ವ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾತೃತ್ವ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಚಲವಾದಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜದ ಫಿಲೋಮಿನಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ರೀಟಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಮೊದಲು 11 ಕಡೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: 2022ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಮನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 11 ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿಯೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ ಚಲವಾದಿ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಚಲವಾದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 11 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ‌ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ ಚಲವಾದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 11 ಕಡೆ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು‌ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ‌ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ‌ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 'ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಗಣೇಶ' ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‌ಒಂದೇ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಗಮ: ರಾಮನಗರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾರತವಿದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೋ, ಅಷ್ಟು ಭಾಷಿಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮರಾಠ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಂಕಣಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷಿಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥದ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳ ಬೇಧ ಭಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಅದರಡಿ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ 10 ದಿನ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು,‌ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕುವುದು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜದ ಫಿಲೋಮಿನಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ‌ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಚಲವಾದಿ, ಸತೀಶ ಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಬೇಧ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೀಟಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಬೇಧವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

'ದೇಶದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ವೈಷಮ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾತಿನಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ‌ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು‌ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಧ ಭಾವವಿಲ್ಲ.‌ ನಮ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ‌ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಇತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ ಅನ್ವರ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಯಾದವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸೀಲನ್ ಝೇವಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ ಪಠಾಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜಣ್ಣ ವಂದಾಲ, ಹನುಮಂತ ಚಲವಾದಿ, ರಾಮು ಯಾದಗಿರಿ, ಮೋಜಸ್ ಪ್ರಾಂಚಿಸ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಸಂತೋಷ ಚಲವಾದಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

