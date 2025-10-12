ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ 47 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂಕಾಪುರದ ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜೋಶಿ ಸಂಭ್ರಮ
47 ದಿನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
Published : October 12, 2025 at 10:10 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಡಿಜೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ 47 ದಿನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.
ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್: ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಜೆಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ, ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 8 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, 22 ಸಿಪಿಐ 57 ಪಿಎಸ್ಐ 108 ಎಎಸ್ಐಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 985 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 13 DR ವಾಹನ, 6 KSRP ತುಕಡಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಡ್ರೋಣ್ ಹಾಗೂ 45 ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಪರ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ: ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಡಿಜೆ ಬಳಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸರಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿ-ಭಾವದಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಡಿಜೆ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೆಸಿಬಲ್ ಮೀರದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. 21ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂಕಾಪುರ ಗಣೇಶನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದೇಶ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ?. ಈ ರೀತಿ ಆದೇಶದಿಂದಲೇ ಬಂಕಾಪುರ ಗಣೇಶ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ 47ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
