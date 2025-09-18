ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯ; ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನಗಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಕಡ್ಡಾಯ ತರಬೇತಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 7:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ದಕ್ಷತೆ, ಮನೋಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನಗಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಕಡ್ಡಾಯ ತರಬೇತಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ (ದೀರ್ಘಾವಧಿ), ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿ (ಅಲ್ಪಾವಧಿ) ಎಂಬ 2 ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ನೌಕರರು ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿಯು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುನರ್ ಮನನ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್, ಐಎಫ್ಎಸ್ರಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ತರಬೇತಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ [Mid Career Training Programme Phase III, IV, V, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration] ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಹಂತದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಹಂತದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳ ಹುದ್ದೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ/ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಕ/ಲಿಪಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಾಖೆ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳು ತಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಂತರದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿಗದಿತ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯ) ನಿಯಮಗಳು 2025ನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತರಬೇತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ?: ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಶಾಸನಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಂದಕ್ಕೂ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮುಂದಿನ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು) ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ Integrated Government Online Training (iGOT) ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಖುದ್ದು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿಯಮ 4ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
