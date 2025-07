ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್​ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದಂಡದ ಜೊತೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿರುವುದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರು, ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರೂ ಸಹ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಂಡ ಸಹಿತ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್​ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯುಪಿಐ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರತೀ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ದಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಮಾಯ-'ನಗದು ಮಾತ್ರ' ಬೋರ್ಡ್​ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಹೆದರಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದಿದ್ದ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್​ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ, Cash Only ಎನ್ನುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್​, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬೇಕರಿಗಳು, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್​, ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೂವು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನಶಂಕರಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ ನಮಿತಾ ಎನ್ನುವವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್​ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರೂ ಕೂಡ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ನನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಸರಕು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್​: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಮಾರ್​, "ಈ ಜಿಎಸ್​ಟಿಗೆ ಒಳಪಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದಂಡದ ಜಾಲದೊಳಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.