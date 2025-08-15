ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಚಳವಳಿಯೇ 'ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ'. ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು 1942ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತು.
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಕಿಡಿ ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೀತಮ್ಮನವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬೆದರಿಸಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
96ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮೆಲುಕು: ಆಗೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಯಲು ಜೈಲಿನ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗುವ ತನಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ತಿಳಿಸುವವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು. ಊಟ ತಲುಪಿಸುವುದು, ಪತ್ರ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 96 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ.
ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಎಂಬವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಸದ್ಯ ಮೂರನೇ ಮಗನ ಜೊತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ತಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
"ಆಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿತ್ತು. ಏನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲಾ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: "ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಪೊಲೀಸರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದಷ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಬಂದವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದರು.
ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಗನ ಹೆಮ್ಮೆ: ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಹ ತಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ದ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ: ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಿಗೀಗ 97 ವರ್ಷ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಅಪಮಾನ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ ದಿಟ್ಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ನಾಗನೂರಿನ ವೀರವನಿತೆ ನಾಗಮ್ಮ