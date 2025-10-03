ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಇದು ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರುಣೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು
ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಚಿತ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 3, 2025 at 1:25 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಣವುಳ್ಳವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಬಡವರು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಚಿತ ವಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಕರುಣೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಬಡವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಅಶಕ್ತರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಡವರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಪಡುವ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಡಜನತೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂಬ ಕ್ಲೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ರಶೀದ್ ವಿಟ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಎಂ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 500 ಮಂದಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಡಿಎಂಓ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದಾನಿಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಡಿಎಂಓ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಂ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಸಕ್ತರು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀಡಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ಇರುವ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಈ ಕ್ಲೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶರೀಫ್ ವೈಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ, ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನಬಳಕೆಯ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬರ್ಮುಡಾ, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಟವಲ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ, ನೈಟಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗಳು, ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲುವಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬಡವರು ಖುಷಿಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಇದು ಕೇವಲ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ, ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ