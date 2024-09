ETV Bharat / state

ಫೋನ್ ಪೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕರೆ: ರಿವ್ಯೂ ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ - ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ - fake calls in name of phonepe

Published : 1 hours ago

ಸಿಇಎನ್​ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ( ETV Bharat )

ದಾವಣಗೆರೆ: ಫೋನ್​ ಪೇ ಕಸ್ಟಮರ್​ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಿದ ಅಪರಿಚಿತರು ಲಿಂಕ್​ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಿರ: ಆಗಸ್ಟ್ 06ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಪೇ​ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಆರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಅನ್​ಲೈನ್​ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​​ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟ್ಟು 98,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 98 ಸಾವಿರ ಹಣ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ.‌ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೋಗದ ಸಂಬಂಧ ಮೋಸ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್​ ಪೇ ಕಸ್ಟಮರ್​ ಕೇರ್​ಗೆ​ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಕಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೋಸ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಬರುತ್ತದೆ ಕಾಯಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೋಸ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 98 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ.‌