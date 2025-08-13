ಉಡುಪಿ: ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ವಿದೇಶಿಯರು ದೇಹದಂಡಿಸಿ ದುಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಕಾರರಂತೆ ಮೈಬಗ್ಗಿಸಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡ್ಲು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದೇ ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಾಗಿ ಬಂದು ಶ್ರಮದಾನ: ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸನ್ -2025 ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ನಡಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇನ್ಸಾ ವಿವಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕ್ಲಾರಾ, ಲೂಸಿ, ಜೆನ್, ವಾಲಿರೋಂ, ಎಲಿಯೊ, ಹೋಗೊ, ಗಬಾಂ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೂಡ್ಲು ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ಆಟ, ಪರಿಸರದ ಪಾಠ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ನ ರಕ್ಷಾ ಶೆಣೈ, ನಾಗರಾಜ್, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದರು: ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ 2 ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಖುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾರೆ, ಗುದ್ದಲಿ, ಪಿಕ್ಕಾಸುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಅವರೇ ಗಾರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಪರಕೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಬುಡಬುಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು, ಅವರೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಜನರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕ್ಲಾರಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟಪಾಠದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೌಚಗೃಹದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
