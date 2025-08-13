ETV Bharat / state

ಕೂಲಿಗಳಂತೆ ದುಡಿದು ಉಡುಪಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - FRANCE STUDENTS BUILT TOILET

ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಾವೇ ಮೈಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿದು ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

FRANCE STUDENTS BUILT TOILET
ಕೂಲಿಕಾರರಂತೆ ದುಡಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 6:16 PM IST

2 Min Read

ಉಡುಪಿ: ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ವಿದೇಶಿಯರು ದೇಹದಂಡಿಸಿ ದುಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ದೇಶದ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಕಾರರಂತೆ ಮೈಬಗ್ಗಿಸಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್​​ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡ್ಲು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದೇ ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ವರ್ಕ್​ಶಾಪ್​ಗಾಗಿ ಬಂದು ಶ್ರಮದಾನ: ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸನ್‌ -2025 ವರ್ಕ್‌ ಶಾಪ್​ನಡಿ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಇನ್ಸಾ ವಿವಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕ್ಲಾರಾ, ಲೂಸಿ, ಜೆನ್‌, ವಾಲಿರೋಂ, ಎಲಿಯೊ, ಹೋಗೊ, ಗಬಾಂ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೂಡ್ಲು ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಲಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ಆಟ, ಪರಿಸರದ ಪಾಠ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್​​ಎಸ್‌ಎಲ್‌ನ ರಕ್ಷಾ ಶೆಣೈ, ನಾಗರಾಜ್‌, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ (ETV Bharat)

ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದರು: ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ 2 ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಖುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾರೆ, ಗುದ್ದಲಿ, ಪಿಕ್ಕಾಸುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಅವರೇ ಗಾರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಿಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ದೂರದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಪರಕೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಬುಡಬುಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು, ಅವರೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.

ಸಿಮೆಂಟ್​ ಗಾರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು
ಸಿಮೆಂಟ್​ ಗಾರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು (ETV Bharat)

ಜನರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕ್ಲಾರಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಗರು
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಗರು (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟಪಾಠದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೌಚಗೃಹದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಬಸವಿ ಹಸುವಿಗೆ ಸೀಮಂತ: ಸೀರೆ, ಬಳೆ, ಹೂವು ತೊಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಹಿಯೂಟ

ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಉಡುಪಿ: ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ವಿದೇಶಿಯರು ದೇಹದಂಡಿಸಿ ದುಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ದೇಶದ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಕಾರರಂತೆ ಮೈಬಗ್ಗಿಸಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್​​ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡ್ಲು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದೇ ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ವರ್ಕ್​ಶಾಪ್​ಗಾಗಿ ಬಂದು ಶ್ರಮದಾನ: ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸನ್‌ -2025 ವರ್ಕ್‌ ಶಾಪ್​ನಡಿ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಇನ್ಸಾ ವಿವಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕ್ಲಾರಾ, ಲೂಸಿ, ಜೆನ್‌, ವಾಲಿರೋಂ, ಎಲಿಯೊ, ಹೋಗೊ, ಗಬಾಂ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೂಡ್ಲು ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಲಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ಆಟ, ಪರಿಸರದ ಪಾಠ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್​​ಎಸ್‌ಎಲ್‌ನ ರಕ್ಷಾ ಶೆಣೈ, ನಾಗರಾಜ್‌, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೇಮಾ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ (ETV Bharat)

ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದರು: ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ 2 ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಖುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾರೆ, ಗುದ್ದಲಿ, ಪಿಕ್ಕಾಸುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಅವರೇ ಗಾರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಿಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ದೂರದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಪರಕೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಬುಡಬುಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು, ಅವರೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.

ಸಿಮೆಂಟ್​ ಗಾರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು
ಸಿಮೆಂಟ್​ ಗಾರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು (ETV Bharat)

ಜನರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕ್ಲಾರಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಗರು
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಗರು (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟಪಾಠದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೌಚಗೃಹದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಬಸವಿ ಹಸುವಿಗೆ ಸೀಮಂತ: ಸೀರೆ, ಬಳೆ, ಹೂವು ತೊಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಹಿಯೂಟ

ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

FRANCE STUDENTSUDUPI GOVERNMENT SCHOOLಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ ವಿದೇಶಿಗರುಫ್ರಾನ್ಸ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುFRANCE STUDENTS BUILT TOILET

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.