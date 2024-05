ETV Bharat / state

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​ಗೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು - Koppal Accident

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 18, 2024, 6:48 AM IST | Updated : May 18, 2024, 7:37 AM IST

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಾಹನಗಳು ( ETV Bharat )

Last Updated : May 18, 2024, 7:37 AM IST