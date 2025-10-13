ತಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಗೆದ್ದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಲೆಯಾದ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2025 at 9:11 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 10:40 PM IST
ಮೈಸೂರು: ತಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೊಲೆಯಾದ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫಾರಂಹಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ ಸಾ.ರಾ.ಜಯಂತ್ ಅವರು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 28 ತಿಂಗಳ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಕುದುರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಗ ಜಯಂತ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಕುದುರೆ ಸಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಬಾಲಕಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಪುತ್ರ ಜಯಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆವು. ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯ ಕುದುರೆ. ಇದು ದೇಹದ ಆಕಾರ, ಎತ್ತರ, ಲಕ್ಷಣ, ಕಾಲಿನ ಉಗುರು, ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಮರಿಗೆ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೋಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕು ನಿತ್ಯ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು: "ಈ ಕುದುರೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು, 40ರಿಂದ 50 ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಬಾದಾಮಿ, ಸೇಬು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಡ್ರೈಫೂಟ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆವು.
ಇನ್ನು, ಬಾಲಕಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪುನಃ ಈತನ ಊರಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
