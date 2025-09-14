ETV Bharat / state

'ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ': ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಡಿ

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2025 at 4:53 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೂಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿ ಪಂಜರದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು. ಎಂತೆಂಥಾ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್‌ಗಳಿವೆಯಪ್ಪಾ. ಅಸ್ತಿಪಂಜರದ ರಾಶಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ‌ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರನ್ನೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ಡಿಸಿಎಂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬುರುಡೆ ಅಂತಾರೆ. SITಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂತಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ‌ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಯಾವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ?. ಕುರುಬ, ಗೌಡ, ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ‌ ಹಾಕಲು. ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ?. ಜನಗಣತಿ ಜೊತೆ, ಜಾತಿಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಮತಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತಾಂತರ ಆಗಲು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಒಪ್ಪೋಣ. ಸಮಾನತೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ, 70 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ.?. ಮನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಹಾಯ ನೀಡದೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.?. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾ.?. ನಾವು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ನಿಯಮವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮತಾಂತರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತಾಂತರ ಅಲ್ಲ. ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಅಮಾಯಕರ ಕಷ್ಟ, ಬಡತನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತಾಂತರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಸಹಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಏನೇ ಲೋಪ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನ ಇಂಡೋ, ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸಂಬಂಧ ಬಿಡೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಕು ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಎರಡು ಹೊಡೀತಿದ್ರೂ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಡೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.

