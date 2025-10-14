ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವೀಧರರ ಒತ್ತಾಯ



Forestry students protest for 100% reservation in forest department jobs
ಅರಣ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನೇ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಇರುವಕ್ಕಿ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿರಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು 800 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

2024ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ,ಒಟ್ಟು 80 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಎಫ್​, ಡಿಆರ್​ಎಫ್, ಡಿವೈಆರ್​ಎಫ್​ಒ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಓದಿದಕ್ಕಾದರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗ್ರಹ.

Forestry students protest for 100% reservation in forest department jobs
ಅರಣ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.50 ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಶೇ.50ರಿಂದ ಶೇ. 75ಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಶೇ. 50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನೀಡದೆ‌ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ‌‌‌. ಈ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

Forestry students protest for 100% reservation in forest department jobs
ಅರಣ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

"ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ಸಾವಿರ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯಲು ಬಂದವರು. ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ನಾವು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ನಮಗೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.

"ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ 18 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2023ರಲ್ಲಿ ನಾವು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ; ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಮುನಿರತ್ನರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ

