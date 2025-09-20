ETV Bharat / state

ದಸರಾ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಯ ರೀಲ್ಸ್ ; ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್

ದಸರಾ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

young woman reels with Elephant
ದಸರಾ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ರೀಲ್ಸ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು : ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಅರಮನೆ ಶೆಡ್​​ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನೆ ನೋಡಲು ಬಂದ ಇತರ ಮೂರು ಜನ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿವೆ.

ದಸರಾ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಯ ರೀಲ್ಸ್ (ETV Bharat)

ದಿನಾಂಕ 18/09/2025 ರಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಯುವತಿ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್​​ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಯುವತಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ಇತರ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು : ಈ ಯುವತಿಯ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆನೆ ನೋಡಲು ಬಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1,000 ರೂ. ರಂತೆ 3,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Forest Department press release
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ (ETV Bharat)

ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯುವತಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತರ ಮೂವರು ಆನೆ ನೋಡಲು ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಸೆ.22 ರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ರಂಗೋತ್ಸವ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREST DEPARTMENTDASARA ELEPHANTSದಸರಾ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್MYSURUYOUNG WOMAN REELS WITH ELEPHANTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.