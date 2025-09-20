ದಸರಾ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಯ ರೀಲ್ಸ್ ; ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್
ದಸರಾ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 1:59 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಅರಮನೆ ಶೆಡ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನೆ ನೋಡಲು ಬಂದ ಇತರ ಮೂರು ಜನ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿವೆ.
ದಿನಾಂಕ 18/09/2025 ರಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಯುವತಿ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಯುವತಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಇತರ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು : ಈ ಯುವತಿಯ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆನೆ ನೋಡಲು ಬಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1,000 ರೂ. ರಂತೆ 3,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯುವತಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತರ ಮೂವರು ಆನೆ ನೋಡಲು ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಸೆ.22 ರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ರಂಗೋತ್ಸವ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ