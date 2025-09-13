ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಮೊದಲ ದಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 6:54 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿಮೇಳ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೊದಲ ದಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚಂದದ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಹೂಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೂ ಅಲಂಕಾರದ ಮುಂದೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವತಿಯರಂತೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ 50 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳು: ಬಹುತೇಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. ಹೂವಿನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಇದ್ದವು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಕ್ರೀಟ್, ಹೆಲಿಕೋನಿಯಾ, ಕಾರ್ನೆಷಿನ್, ಡಚ್ ಗುಲಾಬಿ, ಪೇಸ್ಟರೇಡ್, ಜರ್ಬೆರಾ, ಅಲ್ವೇನಿಯಾ, ಸುಗಂಧರಾಜ, ಸ್ಪೇ, ಒಣ ಹೂವು ಜೋಡಣೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಒಂದೆಡೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೂಗಳು ನೋಡಲು ಸಿಗುವುದು ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಲಪುಷ್ಪಮೇಳ ನೋಡಲೆಂದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುಷ್ಪ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲಾಕೃತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವತಿಯರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರು ಬಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೇಳ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
