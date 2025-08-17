ETV Bharat / state

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ: ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು - TUNGABHADRA RIVER

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ, ಸೆಲ್ಫಿಗೆಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRA
ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದುಸ್ಸಾಹಸ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read

ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಇದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನದಿಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಿನ ಸಣಾಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊರಕಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRA
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಹೌದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 60 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ನದಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಸಾವು: ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು, ಸಣಾಪುರದ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRA
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಸಣಾಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊರಕಲು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿದ್ದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ ಭೀತಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ 80 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಕೊಪ್ಪಳ-ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಅಂತರ್​ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುವ ಗಂಗಾವತಿ-ಕಂಪ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಗಂಗಾವತಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕೇವಲ ಐದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ-ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರ್​ಜಿಲ್ಲಾ ನೇರ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRA
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಮುಳುಗಡೆ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನದಿಗೆ 80 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆನೆಗೊಂದಿ-ಹಂಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಮಂಟಪಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ.

ಹಂಪಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಪುರಂದರ ಮಂಟಪ, ಆನೆಗೊಂದಿ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಮಾಧಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ನವವೃಂದಾವನ, ವಿರುಪಾಪುರ ಗಡ್ಡೆಗಳು ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಂತಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳು ದಡ ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ತುಂಗೆ; ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ

ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಇದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನದಿಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಿನ ಸಣಾಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊರಕಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRA
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಹೌದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 60 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ನದಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಸಾವು: ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು, ಸಣಾಪುರದ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRA
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಸಣಾಪುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊರಕಲು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿದ್ದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ ಭೀತಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ 80 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಕೊಪ್ಪಳ-ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಅಂತರ್​ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುವ ಗಂಗಾವತಿ-ಕಂಪ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಗಂಗಾವತಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕೇವಲ ಐದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ-ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರ್​ಜಿಲ್ಲಾ ನೇರ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRA
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಮುಳುಗಡೆ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನದಿಗೆ 80 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆನೆಗೊಂದಿ-ಹಂಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಮಂಟಪಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ.

ಹಂಪಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಪುರಂದರ ಮಂಟಪ, ಆನೆಗೊಂದಿ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಮಾಧಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ನವವೃಂದಾವನ, ವಿರುಪಾಪುರ ಗಡ್ಡೆಗಳು ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಂತಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳು ದಡ ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ತುಂಗೆ; ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD SITUATION IN TUNGABHADRAKOPPALಪ್ರವಾಸಿಗರ ದುಸ್ಸಾಹಸತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯTUNGABHADRA RIVER

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.