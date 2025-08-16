ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ - FLIGHT EMERGENCY LANDING

ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ.

BELAGAVI AIRPORT
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 1:58 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ : ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​​ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಳಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.50ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ‌ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 8.30ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ.

ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೋವಾಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಗೋವಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 48 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನದ ಇಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ): ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಚೈನ್ನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನದ ಇಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2025 ರಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್​ಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪೈಲಟ್​ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ವಾಪಸ್​ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಗೆ : (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ): ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ 2025, ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ತಾವು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

