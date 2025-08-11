ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ.. ಬಾಲೆಯ ಸಾಧನೆ ಎಂತಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? - ASIA BOOK OF RECORDS

ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

Sia, the girl who set a record
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ ಸಿಯಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 4:44 PM IST

ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೇಳಿದ ಔಷಧ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪಟಪಟನೇ ತೆಗೆದುಕೊಡುವ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಿಯಾಳ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದೆ.

74 ನಮೂನೆಯ ಔಷಧ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗುರುತಿಸುವ ಬಾಲಕಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್‌ ರಶ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೇವಶ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಿಯಾ. ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ 3 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 74 ನಮೂನೆಯ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ.

Sia, the girl who set a record
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ ಸಿಯಾ (ETV Bharat)

ತಂದೆ ಸುಜಯ್, ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಲೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಯಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ.‌ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಈಚೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಯಾ, ತಾತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ಔಷಧ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಲೆನೋವಿಗೆ ಯಾವ ಔಷಧ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್​ಗೆ ಯಾವ ಗುಳಿಗೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಯಾವುದು, ಬಾಮ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬಾಲಕಿಯ ವಿಶೇಷ ಐಕ್ಯೂ ಪವರ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.

Sia, the girl who set a record
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ ಸಿಯಾ (ETV Bharat)

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಹುಕಾಲ ಮಲೇಶಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಿಯಾಗೆ ಮೊದಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಯಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಐಕ್ಯೂ ಪವರ್ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಕಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ.

ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸಿಯಾಗೆ ಇದೀಗ ಐದು ವರ್ಷ. ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಧನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೆಡಿಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ತಾತ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲ" ಎಂದರು.

Sia, the girl who set a record
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ ಸಿಯಾ (ETV Bharat)

ಅಜ್ಜಿ ದೀಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿಯಾ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ.‌ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.‌ ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಾತ ಮೆಡಿಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದೀಗ ಅವಳೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Sia, the girl who set a record
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ ಸಿಯಾ (ETV Bharat)

