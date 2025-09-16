ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾಠ: ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಐವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ 'ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಥಿ' ಕಲ್ಪನೆ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2025 at 4:49 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸೌಲಭ್ಯ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದು ಪೋಷಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಐವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ತಂಡವೊಂದು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಐವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಥಿ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಆಶಾ ಪ್ರಿಯಾ, ಹವ್ಯಾ, ಸುಜಾತಾ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಎಂಬವರು 'ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಥಿ' ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದವರು. ಈ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದ ರಜೆಯ ದಿನದಂದು, ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋಟ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದಳಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ-ಪಾಠ-ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಗಮನಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹವ್ಯಾ ಅವರು, "ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಜೆಯ ದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶಾ ಪ್ರಿಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಇದೀಗ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಬೆಳಾಲು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ತಂಡ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಇವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನೈಜ ಕಾಳಜಿ ಮಾದರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಬೆಳಾಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಾರ್ವಿ ಕೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಥಿ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಆಟದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದೆವು" ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಗುರಿ ಗಿಡವಾಗಿರುವ ಇವರ ಕನಸು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ" ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
