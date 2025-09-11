ETV Bharat / state

ನಾಡಗೀತೆಗೆ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ: ಕುವೆಂಪು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸೆ. 23 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ವಿನೋದ, ವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಎಂಬ ಐದು ವಿಧದ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ DUSSEHRA POETRY FESTIVAL 2025 MYSURU DASARA 2025
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಾಡಗೀತೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರು ಪಾಠ -ಪ್ರವಚನ, ಕವಿತೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ, ಮಾನವಿಕ ಸಭಾಂಗಣ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ನಾಡಗೀತೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿದೇಶ, ದೇಶ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳು ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕವಿತೆ - ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ 'ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ' ಗೀತೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಗೀತೆ ಕವನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. 'ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೊಳಲು' ಕವನ ಸಂಕಲನ 1924ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ "ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ" ಕವನವೂ ಸೇರಿದೆ.

2004ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ನಾಡಗೀತೆಯಾಗಿಸಿತು. ನಾಡಗೀತೆಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಾಡಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ದಿನಾಂಕ: ಸೆ. 23 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂಚಕಾವ್ಯದೌತಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ವಿನೋದ, ವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಎಂಬ ಐದು ವಿಧದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನವಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಬಹದ್ದೂರು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆ, ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ನಾಡಗೀತೆ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. 1924ರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾಡಗೀತೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕಾವ್ಯದೌತಣ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪೆನಯಡಿ ನಾವು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮದಡಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ರುವಾರಿ. ಈ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಅವರೇ. ಅವರು ನಡೆದಾಡಿದಂತಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಪದ್ಯ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 'ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ'ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ; ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಸಂದೇಶ

For All Latest Updates

TAGGED:

ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿDUSSEHRA POETRY FESTIVAL 2025MYSURUDASARA 2025DASARA POETS MEET

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಬ್ಯಾಟರ್: ಐಸಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂ.1

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.