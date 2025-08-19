ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ತಂಡವೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ, 350ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್. ಎನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀಹರಿ ಭಾನುದಾಸ್ ಥೋರಟ್ ಅವರು ಆ. 13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ 350 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅವರು ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ವರು ಅಪರಿಚಿತರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡ ತಮ್ಮನ್ನು 'ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿ ಮೂಲಕ ಕುಮಟಾ ಶಿರಸಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 350 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಶಿರಸಿ ಅಂತ್ರವಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯವರು ಕುಮುಟಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಝೀರೋ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸರಹದ್ದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅ.ಕ್ರ 171/2025 ಕಲಂ 310(2), 137(2), 204 ಬಿ.ಎನ್. ಎಸ್ ನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಕಲಿ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಕಲಿಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್. ಎನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಟೀಫನ್ ರಾಜ್ ನಕಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಆದ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನಕಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾದೇವ್ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಇವತ್ತು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಅನೇಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಳು, ನಕಲಿಯಾದ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಇಕ್ಯುಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸುಮಾರು 300 ನಕಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳು, ಫುಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಕಲಿ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವೈದ್ಯೆಯ ಮನೆ ದೋಚಿದ್ದ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಬಂಧನ: ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಸಹಿತ 22 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಜಪ್ತಿ - ACCUSED ARRESTED FOR ROBBERY