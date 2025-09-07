ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಎಗರಿಸಿದ ಖದೀಮರು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಐವರ ಬಂಧನ
ಸಾಧುಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐವರು ರೈತನ ಬಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 7, 2025 at 12:24 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಾಧು ಸಂತರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರುವವರ ಬಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್. ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಐವರು ರೈತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾಧುಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ತುರುವನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾಧು ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮಲ್ ನಾಥ್ (58), ಚೈನ್ ನಾಥ್ ಚೌಹಾಣ್ (62), ಸಂತೋಷ್ ನಾಥ್ (42), ಶ್ರವಣ್ ಜೋಗಿ (27) ಹಾಗೂ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಟೋನಿಯೋ (22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖರ್ಗೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಗಾವನ್ ತಾಲೂಕಿನವರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತುರುವನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ರೈತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಾಧುಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಐವರು ಕಳ್ಳರು ಮೊದಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರೈತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ನೆಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕಳ್ಳರು ರೈತನ ಉಂಗುರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ ಕೃತ್ಯ: ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ರೈತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ನೆಪ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಿಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿದ್ದರು. ರೈತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿಗಳು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕಾರೊಂದು ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದವರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನತ್ತ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಬಳಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಠಣ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು, ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಕಳ್ಳರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುರುವನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಾಧುಗಳು, ಓರ್ವ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೈತನಿಗೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧುಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
