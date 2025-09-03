ಕಲಬುರಗಿ: ಯುವತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಲವಾರ್ನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರವಲಯದ ಹೀರಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಮರೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ (23) ಹತ್ಯೆಯಾದವನು. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪವನ್ (29), ಸಂಜಯ್(23), ರಾಹುಲ್ (20), ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ (23), ಆದರ್ಶ (21)ರನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೀರಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 25ರಂದು ಇದೇ ಹೀರಾಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಹಿದೆಸೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದವರಿಗೆ ಮರೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ ಮೃತನ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಮಾಹಿತಿ: "ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಹಿರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನ ಹೆಸರು ಮರೆಪ್ಪ. ಮೃತನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೃತನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸಿ, ಒಂದು ಯುವತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೇ, "ತನಿಖೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾದ ಸಂಜಯ್ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮೃತನು ಅದೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ 2ನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೃತನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೃತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
