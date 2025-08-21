ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು 'ಫೈರ್ ಸೆಸ್' ವಿಧಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು.
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 21 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ತೆರಿಗೆ (ಫೈರ್ ಸೆಸ್) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
- ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
- ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಫೈರ್ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2022ರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತರಗುಪೇಟೆಯ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ಧರು. ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 8 ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಂತರ 15 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಟ್ಟಡ ಸುತ್ತಲೂ ಜಾಗ ಬಿಡದೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಳಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಫೈರ್ NOC ಪಡೆದಿಲ್ಲ': ಫೈರ್ ಸೆಸ್ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್, "ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (ಎನ್ಓಸಿ) ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. 2016 ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರೀತಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, "ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ