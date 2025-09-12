ETV Bharat / state

ವಿದ್ಯುತ್​​ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಶವವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್!

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ವೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್​ಮ್ಯಾನ್‌ನ ಶವವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ​ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕೊಲೆಯೋ? ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವೋ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್​ಮ್ಯಾನ್ ರವಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 11:12 AM IST

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್​​ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್​ಮ್ಯಾನ್​ನ ಶವವನ್ನು​ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಲೈನ್​ಮ್ಯಾನ್​​​ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ (33) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಲೈನ್​ಮ್ಯಾನ್​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ ಶವವನ್ನು ಗುರುವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.

ರವಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್​ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ ಜೊತೆ ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್​ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 8ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರವಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಲೈನ್‌​ಮ್ಯಾನ್​​ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​​ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ರವಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ನಿನ್ನೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶವ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಅವರು, "ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸೆ.8ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೀಡಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದ ಕೋಳಿಫಾರಂ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ರವಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೇಳೆ ರವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, "ರವಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ರವಿ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವೋ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ರವಿಯನ್ನು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.

