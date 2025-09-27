ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ತಲ್ವಾರ್​ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ ಯುವಕ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ತಲ್ವಾರ್​ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್​ಎಂಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಜಾದ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ತಲ್ವಾರ್​ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಟ್ಟಿಕಲ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ತಲ್ವಾರ್​ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.‌

ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್​ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಲ್ವಾರ್​ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಆರ್​ಎಂಸಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾದರೂ ತಲ್ವಾರ್​ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಎಸ್​ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಟಿ. ವೀರೇಶ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ: ಆಗಸ್ಟ್​ 18 ರಂದು ಆರ್​​ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಕೊಂಡದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಇಂಚು ಉದ್ದ, 4 ಇಂಚು ಅಗಲವಿರುವ ಮಚ್ಚು ಅಥವಾ ತಲ್ವಾರ್​ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಷ ನಗರ ಹತ್ತಿರದ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

