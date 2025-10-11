ಮಂಗಳೂರು: ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ: ಕೇರಳದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
Published : October 11, 2025 at 4:46 PM IST
ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ: ಉಬರ್, ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತೀವ್ರವಾದಿ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕೇರಳದ ಜಯಕೃಷ್ಣನ್, ವಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ಉರ್ವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಅ.9ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮೂವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೈ ನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು ಪಿಕ್ ಆಪ್ ಆಡ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಅವರು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಗುಳ: ಈ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ತೀವ್ರವಾದಿ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಲಕನ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು: ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 10.10.2025ರಂದು ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ರಮಾಂಕ: 103/2025 ಕಲಂ: 352, 353(2) ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
