ಮಂಗಳೂರು: ಕ್ಯಾಬ್​ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ: ಕೇರಳದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

ಕ್ಯಾಬ್​ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

fir-against-three-people-for-allegedly-abusing-a-cab-driver-in-mangaluru
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ: ಉಬರ್, ರ‍್ಯಾಪಿಡೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್​ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬ್​ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತೀವ್ರವಾದಿ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕೇರಳದ ಜಯಕೃಷ್ಣನ್, ವಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ಉರ್ವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್‌ ಹೆಚ್.ಎನ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಅ.9ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮೂವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೈ ನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು ಪಿಕ್ ಆಪ್ ಆಡ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಅವರು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಗುಳ: ಈ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ತೀವ್ರವಾದಿ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಅಹ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್‌ ಹೆಚ್.ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಲಕನ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು: ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 10.10.2025ರಂದು ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ರಮಾಂಕ: 103/2025 ಕಲಂ: 352, 353(2) ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಷೇಧಿತ PFI ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ: ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ನಿಷೇಧಿತ PFI ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ- ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಕಡಬ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (PFI) ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 28-09-2022ರಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆರೋಪಿತರಾಗಿರುವ ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂಙಳ್ (55) ಎಂಬವರು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

