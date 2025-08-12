ಕಾರವಾರ: ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಟುಪೋಲೆವ್ 142M ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿತು.
ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಮರುದಿನವೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ: ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಕಾರವಾರದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು 2024ರ ಜೂನ್ 29ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (AC) ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬೀಚ್ಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದರೂ, ಗೇಟು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಪುನಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಚಾಪೆಲ್' ಎಂಬ ಯುದ್ಧ ಹಡಗು ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದರ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
"ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಂದು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರವಿಗೌಡ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ - ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ