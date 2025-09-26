ಕಳ್ಳತನವಾದ 98 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗದ ಸುಳಿವು! ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಕಳಸೂರು ಬಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು, ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 26, 2025 at 3:05 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ವರದಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ 98 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಖದೀಮರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಇದೀಗ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳಸೂರು ಬಳಿ ವರದಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಳಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಗೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 137 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 98 ಗೇಟ್ಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯ ಐದು ಸೇತುವೆಗಳ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನ: ಕಳಸೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಐದು ಸೇತುವೆಗಳ 213 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಡು, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ 98 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 213 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನೂರಾರು ಟನ್ ತೂಕದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದ ಕಳ್ಳರು ಯಾರು ಅಂತ ಈವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿವಿಧ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ನೀರು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ: ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದು ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಖದೀಮರು, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕಾರಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೆ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು.
ಹಾವೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ಸವಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು, ಜನಜಾನುವಾರು ಈ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಹಾಕುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ, ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ 98 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? ಕಳಸೂರು ಸೇತುವೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾವೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ 137 ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 98 ಗೇಟ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 97 ಗೇಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗೇಟ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.